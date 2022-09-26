ORC Araştırma sordu! Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çıkan sonuç şaşırtmadı!

ORC Araştırma, Eylül ayına ilişkin Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 17 -21 Eylül tarihleri arasında 33 ilde toplam 6 bin 190 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada çarpıcı sonuçlar elde edildi.
EN ÖNEMLİ SORUN DEĞİŞMEDİ
Bu kapsamda katılımcılara "Türkiye'nin en önemli sorunları nedir?" sorusu soruldu. Anketten çıkan sonuçlar şöyle:
Ekonomik kriz: Yüzde 48,3
İşsizlik: Yüzde 17.7
Sığınmacılar: Yüzde 15.7
Eğitim: Yüzde 5.1
Adalet: Yüzde 3.8
Özgürlük: Yüzde 3.1
Terör: Yüzde 2,2
Diğer: Yüzde 4.1