ORC Araştırma sordu! Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çıkan sonuç şaşırtmadı!

ORC Araştırma'nın Eylül ayında gerçekleştirdiği çalışmaya göre vatandaşlar Türkiye'nin en önemli sorunu olarak ekonomiyi gördü.

Tayfun Altuntaş
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ORC Araştırma sordu! Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çıkan sonuç şaşırtmadı!

ORC Araştırma, Eylül ayına ilişkin Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 17 -21 Eylül tarihleri arasında 33 ilde toplam 6 bin 190 katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada çarpıcı sonuçlar elde edildi.

ORC Araştırma sordu! Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çıkan sonuç şaşırtmadı!

EN ÖNEMLİ SORUN DEĞİŞMEDİ

Bu kapsamda katılımcılara "Türkiye'nin en önemli sorunları nedir?" sorusu soruldu. Anketten çıkan sonuçlar şöyle:

Ekonomik kriz: Yüzde 48,3

İşsizlik: Yüzde 17.7

Sığınmacılar: Yüzde 15.7

Eğitim: Yüzde 5.1

Adalet: Yüzde 3.8

Özgürlük: Yüzde 3.1

Terör: Yüzde 2,2

Diğer: Yüzde 4.1

ORC Araştırma sordu! Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Çıkan sonuç şaşırtmadı!

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