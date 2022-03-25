ORC Araştırma'nın son seçim anketinde flaş sonuçlar! Z kuşağının tercihleri belli oldu! İşte partilerin oy oranları...
ORC Araştırma'nın 51 ilde gerçekleştirdiği ankete göre Z kuşağındaki gençlerin hangi partiye oy verdikleri belirlendi.
2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda ORC Araştırma tarafından 16- 22 Mart tarihleri arasında 51 ilde 2 bin 650 kişi ile yapılan araştırmada Z kuşağının (17 - 25 yaş) parti tercihleri beli oldu.
ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki'nin sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre oluşan oy oranı şöyle:
CHP: %25,6
İYİ PARTİ: %18,4
AK PARTİ: %12,5
HDP: %7,6
MHP: %3,5
DİĞER: %4,8
KARARSIZIM: %14,7
OY KULLANMAYACAĞIM: %12,9