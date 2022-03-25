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  3. ORC Araştırma'nın son seçim anketinde flaş sonuçlar! Z kuşağının tercihleri belli oldu! İşte partilerin oy oranları...

ORC Araştırma'nın son seçim anketinde flaş sonuçlar! Z kuşağının tercihleri belli oldu! İşte partilerin oy oranları...

ORC Araştırma'nın 51 ilde gerçekleştirdiği ankete göre Z kuşağındaki gençlerin hangi partiye oy verdikleri belirlendi.

ORC Araştırma'nın son seçim anketinde flaş sonuçlar! Z kuşağının tercihleri belli oldu! İşte partilerin oy oranları...

2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda ORC Araştırma tarafından 16- 22 Mart tarihleri arasında 51 ilde 2 bin 650 kişi ile yapılan araştırmada Z kuşağının (17 - 25 yaş)  parti tercihleri beli oldu. 

 

ORC Araştırma'nın son seçim anketinde flaş sonuçlar! Z kuşağının tercihleri belli oldu! İşte partilerin oy oranları...

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki'nin sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre oluşan oy oranı şöyle: 

CHP: %25,6

İYİ PARTİ: %18,4

AK PARTİ: %12,5

HDP: %7,6

MHP: %3,5

DİĞER: %4,8

KARARSIZIM: %14,7

OY KULLANMAYACAĞIM: %12,9 

ORC Araştırma'nın son seçim anketinde flaş sonuçlar! Z kuşağının tercihleri belli oldu! İşte partilerin oy oranları... ORC Araştırma'nın son seçim anketinde flaş sonuçlar! Z kuşağının tercihleri belli oldu! İşte partilerin oy oranları...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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