ORC Araştırma'nın son seçim anketinde flaş sonuçlar! Z kuşağının tercihleri belli oldu! İşte partilerin oy oranları...

2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi kamuoyunun nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda ORC Araştırma tarafından 16- 22 Mart tarihleri arasında 51 ilde 2 bin 650 kişi ile yapılan araştırmada Z kuşağının (17 - 25 yaş) parti tercihleri beli oldu.

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki'nin sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre oluşan oy oranı şöyle:

CHP: %25,6

İYİ PARTİ: %18,4

AK PARTİ: %12,5

HDP: %7,6

MHP: %3,5

DİĞER: %4,8

KARARSIZIM: %14,7

OY KULLANMAYACAĞIM: %12,9