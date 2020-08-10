ORC'nin seçim anketinde iki parti baraj altında kaldı

Siyasi gündeme yönelik gerçekleştirdiği anket çalışmaları ile vatandaşların nabzını tutan ORC Araştırma ve Eğitim Danışmanlığı yeni bir anket gerçekleştirdi. Şirketin 6-8 Ağustos tarihlerinde 41 ilde yaşayan 4 bin 120 kişi ile Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) gerçekleştirdiği ankette vatandaşlara " Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

İŞTE PARTİLERİN OY ORANLARI

İşte partilerin aldığı oy oranları:

AK Parti: 36,6

CHP: 25,9

MHP: 14,1

HDP: 9,6

İYİ Parti: 8,1

DEVA Partisi: 2,3

Gelecek Partisi: 1,6

Saadet Partisi: 0,8

Diğer: 1,0

MUHARREM İNCE'YE BÜYÜK ŞOK

Öte yandan vatandaşlara CHP'den ayrılarak parti kurma hazırlığı içerisinde bulunan Muharrem İnce de soruldu. "Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz?" sorusuna vatandaşların yüzde 4,1'i 'evet', yüzde 89,5'i 'hayır', yüzde 6,4'ü ise 'kararsızım' dedi.