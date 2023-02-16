Orcun Erten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orcun Erten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Orcun Erten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Orcun Erten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Orcun Erten 20 Ağu 2003 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Orçun Erten şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Orcun Erten Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Orcun Erten, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhisarspor futbol takımında oynamaktadır. Akhisarspor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Orcun Erten'nin Akhisarspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Orcun Erten Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/orcnertn.5/

Orcun Erten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Orcun Erten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Orcun Erten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Orcun Erten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Akhisarspor

Orcun Erten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Orcun Erten şuan Akhisarspor takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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