Sibel Can, Hakan Altun ve klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının yeni konukları belli oldu. Her hafta müzik keyfinin doruklara çıktığı programda yeni bölümde Metin Şentürk, Arif Susam ve Orçun Kurtoğlu konuk oluyor. Bizler de konuklar arasından Orçun Kurtoğlu hakkında bilgileri haberimizde derledik. Peki Orçun Kurtoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Eşi kim?

ORÇUN KURTOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? EVLİ Mİ? EŞİ KİM?

Orçun Kurtoğlu, arabesk müziğin yaşayan efsanesi Cengiz Kurtoğlu’nun oğludur. Orçun Bora Kurtoğlu olan Orçun Kurtoğlu'nun annesinin adı ise Fatma'dır.

3 kardeşten en büyüğü olan Orçun Kurtoğlu'nun erkek kardeşinin adı Aydın'dır ve o da şarkıcıdır. Kız kardeşinin adı ise Aylin'dir.

Müzikle uğraşan Kurtoğlu, 2017'de Sen Varsın İyi Ki isminde bir albüm çıkartmıştır aynı zamanda kendi ismi ile açılmış YouTube kanalında müzik ile ilgili paylaşımlarda bulunmaktadır. Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde ses eğitimi alan Kurtoğlu, yakın zamanda başka projelerle de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Başarılı sanatçı evli ve 1 çocuk babasıdır. Eşinin ismi Özge'dir. Nisan adını verdiği kızını ise 2019'da kucağına

Eşinin ismi Özge'dir. 2019 senesinde ise Nisan adını verdiği kızını kucağına almıştır.

Kurtoğlu, bir röportajında kendisinden şöyle bahsetmiştir:

"Müzikten başka bir şey yapmadım. Babamdan dolayı müziğin içinde doğdum. 80'li yıllara damga vurmuş şarkıları duyarak büyüdüm. 3 yaşındayken piyano çalıyordum. Babam bana küçük bir org almıştı, birden bire Beethoven gibi çalmaya başlamışım! Çocukken mahallede konser verirdim. Müzik hikayem böyle başlamış oldu. Daha sonra beste çalışmaları yaptım. Konservatuvarda Türk müziği eğitimi aldım. Şan bölümünden mezunum. Şimdi de albüm yaptım. Aslında yıllardır aklımda albüm çıkarma fikri vardı ama biraz uzun sürdü."

ORÇUN KURTOĞLU ALBÜMLERİ

Gölge Gibi

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İki Korkak

Sen Varsın İyi Ki

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