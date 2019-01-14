Ördek avı faciasında 3. cesede ulaşıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 4 arkadaşın ördek avlamak için çıktığı su birikintisinde kayığın alabora olmasının ardından geceden bu yana aranan Mesut Yıkılmaz'ın (58) da cansız bedenine ulaşıldı. Ördek avı faciasında ölü sayısı 3'e çıkarken, kurtulan Hüseyin Karakuş'un tedavisi ise devam ediyor.

İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından, bir tarlada oluşan su birikintisini fırsat bilen 4 arkadaş; Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez, Hüseyin Karakuş ve Mesut Yıkılmaz kayıkla ördek avına çıktı. Kötüleşen hava şartları sebebiyle kayık bir anda alabora olurken durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen görevlilere haber verdi. 4 kişiden Hüseyin Karakuş donmak üzereyken kurtarılırken hemen hastaneye kaldırıldı. Kayıkta bulunan diğer 3 vatandaşa ulaşmak için AFAD ve deniz polisi ve jandarma seferber oldu. Ekiplerinin su birikintisinde yaptığı aramalarda Mustafa Ölmez ile Erkin Ölmez'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Gece boyunca yapılan aramalarda Mesut Yıkılmaz'a ulaşılamadı ve çalışmalara bir süre ara verdi.

Tekneden 10 metre ilerde bulundu

Çalışmalarına sabah erken saatlerde yeniden başlayan ekipler, bölgeyi geniş bir şekilde taradı. Sualtı ve su üzerinde yapılan aramalar sonucunda Mesut Yıkılmaz'ın da cansız bedeni ekiplerce bulundu. Talihsiz adamın cesedinin, teknenin battığı noktadan 10 metre uzaklıkta bulunduğu öğrenildi.

Mesut Yıkılmaz'ın cesedinin bulunmasıyla birlikte ördek avı faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e ulaştı. Donmak üzereyken vatandaşlarca bulunan Hüseyin Karakuş'un tedavisine Torbalı Devlet Hastanesinde devam edilirken, Karakuş'un hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA