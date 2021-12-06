Ördek Pastilla nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Ördek Pastilla tarifi!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında sergilenen her bir lezzet gündem konusu oluyor. Son programda Somer Şef'in özel tarifi Ördek Pastilla yemeğine yer verildi. İzleyiciler ördekle yapılan bu nefis yemeğin tarifini araştırıyorlar. Peki, Ördek Pastilla nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Ördek Pastilla tarifi!
Ördek Pastilla Fas'ın geleneksel yemekleri arasında yer almaktadır. Eleme gecesinde yarışmacıları zorlayacak ördek pastilla yemeğinin tarifini, Somer Şef detaylarıyla anlattı. Bu bağlamda, Ördek Pastilla nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Ördek Pastilla tarifi ve detaylar...
ÖRDEK PASTİLLA MALZEMELERİ
Baklava hamuru;
Un
Yumurta (Opsiyonel)
Yoğurt (Opsiyonel)
Su
Tuz
Hamuru açarken kullanmak için;
Nişasta
İç harcı için malzemeler;
Yumurta
Ördek
Sarımsak
Pırasa
Zerdeçal
Yıldız Anason
Chili Biber
Kişniş
Defne Yaprağı
Muskat Cevizi
Karanfil
Beyaz Üzüm Suyu
Marakeş salata için;
Zeytinyağı
Havuç
Kuş Üzümü
Bal
Taze Soğan
Portakal
Limon
Haşlanmış Nohut
File Badem
Taze Kişniş
Nane
Kimyon
Kuru Zencefil
Toz Tarçın
Kuru Kişniş
Dolma Baharı
Toz Paprika
Sarımsak
Tuz
Üzeri için malzemeler;
Pudra Şekeri
Tarçın
ÖRDEK PASTİLLA NASIL YAPILIR?
Hamurun yapılışı;
Un, su, tuz kullanarak baklava hamuru açılır.
İç harç yapılışı;
Ördek etini, zerdeçal kişniş ile kaplayıp soğuk bir tencerede mühürlüyoruz.
Geri kalan malzemeleri ve mühürlediğimiz ördek etini düdüklü tencere koyup haşlıyoruz.
Salatası için;
Havuçları ince şekilde rendeliyoruz
Kuş üzümlerini sıcak suda bekletiyoruz.
Taze soğanları küçük şekilde kesiyoruz.
File bademleri kavuruyoruz.
Bal, zeytinyağı, limon suyu, limon kabuğu ve portakal suyu ile tüm baharatları karıştırarak salata sosunu hazırlıyoruz.
Tüm malzemeleri birleştiriyoruz.
Yemeğin yapılışı;
Baklava hamurlarını 2.5 kat olacak şekilde tepsinin altına diziyoruz; yaptığımız ördeği tiftik ederek içindeki pırasalar ile birlikte 2 yumurta sarısı kullanarak bağlıyoruz
Baklava hamurunun içine iç harcımızı koyuyoruz ve üzerini kapatıp fırına veriyoruz.
Fırında ters düz edip pişirdiğimiz hamurun üstüne pudra şekeri ve tarçını karıştırıp döküyoruz ve sıcak bir şiş yardımı ile şeklini veriyoruz.