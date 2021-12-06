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Ördek Pastilla nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Ördek Pastilla tarifi!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında sergilenen her bir lezzet gündem konusu oluyor. Son programda Somer Şef'in özel tarifi Ördek Pastilla yemeğine yer verildi. İzleyiciler ördekle yapılan bu nefis yemeğin tarifini araştırıyorlar. Peki, Ördek Pastilla nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Ördek Pastilla tarifi!

Ördek Pastilla nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Ördek Pastilla tarifi!

Ördek Pastilla Fas'ın geleneksel yemekleri arasında yer almaktadır. Eleme gecesinde yarışmacıları zorlayacak ördek pastilla yemeğinin tarifini, Somer Şef detaylarıyla anlattı. Bu bağlamda, Ördek Pastilla nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Ördek Pastilla tarifi ve detaylar...

Ördek Pastilla nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Ördek Pastilla tarifi!

ÖRDEK PASTİLLA MALZEMELERİ

Baklava hamuru;

Un

Yumurta (Opsiyonel)

Yoğurt (Opsiyonel)

Su

Tuz

Hamuru açarken kullanmak için;

Nişasta

İç harcı için malzemeler;

Yumurta

Ördek

Sarımsak

Pırasa

Zerdeçal

Yıldız Anason

Chili Biber

Kişniş

Defne Yaprağı

Muskat Cevizi

Karanfil

Beyaz Üzüm Suyu

Ördek Pastilla nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Ördek Pastilla tarifi!

Marakeş salata için;

Zeytinyağı

Havuç

Kuş Üzümü

Bal

Taze Soğan

Portakal

Limon

Haşlanmış Nohut

File Badem

Taze Kişniş

Nane

Kimyon

Kuru Zencefil

Toz Tarçın

Kuru Kişniş

Dolma Baharı

Toz Paprika

Sarımsak

Tuz

Üzeri için malzemeler;

Pudra Şekeri

Tarçın

Ördek Pastilla nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Ördek Pastilla tarifi!

ÖRDEK PASTİLLA NASIL YAPILIR?

Hamurun yapılışı;

Un, su, tuz kullanarak baklava hamuru açılır.

İç harç yapılışı;

Ördek etini, zerdeçal kişniş ile kaplayıp soğuk bir tencerede mühürlüyoruz.

Geri kalan malzemeleri ve mühürlediğimiz ördek etini düdüklü tencere koyup haşlıyoruz.

Ördek Pastilla nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Ördek Pastilla tarifi!

Salatası için;

Havuçları ince şekilde rendeliyoruz

Kuş üzümlerini sıcak suda bekletiyoruz.

Taze soğanları küçük şekilde kesiyoruz.

File bademleri kavuruyoruz.

Bal, zeytinyağı, limon suyu, limon kabuğu ve portakal suyu ile tüm baharatları karıştırarak salata sosunu hazırlıyoruz.

Tüm malzemeleri birleştiriyoruz.

Ördek Pastilla nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Ördek Pastilla tarifi!

Yemeğin yapılışı;

Baklava hamurlarını 2.5 kat olacak şekilde tepsinin altına diziyoruz; yaptığımız ördeği tiftik ederek içindeki pırasalar ile birlikte 2 yumurta sarısı kullanarak bağlıyoruz

Baklava hamurunun içine iç harcımızı koyuyoruz ve üzerini kapatıp fırına veriyoruz.

Fırında ters düz edip pişirdiğimiz hamurun üstüne pudra şekeri ve tarçını karıştırıp döküyoruz ve sıcak bir şiş yardımı ile şeklini veriyoruz.

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