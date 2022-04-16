Ordino Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Ordino Memuru maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Ordino Memuru iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Ordino Memuru iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Ordino Memuru görev tanımı nedir, Ordino Memuru ne iş yapar, Ordino Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ordino Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Ordino Memuru Tanımı;
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Ordino Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Ordino Memuru Maaşları
Ordino Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ordino Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ordino Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4323.51
Meslek Adı :
Ordino Memuru
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları
Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları
Meslek Birim Grubu :
Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Güverte enspektörlüğü kontrolünde gemilerin günlük sefer ordinolarını hazırlayan, arıza, bakım, ek sefer vb. durumlarda ordinoyu seferleri aksatmayacak şekilde yenileyen kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Ordino Memuru, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Güverte enspektörlüğü kontrolünde gemilerin günlük sefer ordinolarını hazırlamak,
b) Gemilerin arızalanmaları durumunda ordinoyu revize etmek, c) Seferlerin aksamalarını önleyecek tedbirler almak,
d) Planlı ve günlük bakımı yapılacak gemilerin seferleri aksatmayacak şekilde ordino dışı kalmalarını sağlamak,
e) Gemilerin ordinodaki boşluklarında sorumlu enspektörün planına uygun olarak gemilerin yakıt almasını ve sintine boşaltma işlerini organize etmek,
f) Yolcu yoğunluğu bulunan hatlarda ek sefer yapılabilmesi için gerekli organizasyonu yapmak,
g) Özel organizasyonlar için kiralanan gemilerin organizasyonunu (nereye gideceği, ne kadar kalacağı vb.) yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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