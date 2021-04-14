Ordu Büyükşehir Belediyesi iftara yolda yakalananlar için iftariyelik stantlarında açıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, iftar saatinde evlerine yetişmeye çalışan ya da iş sebebiyle yolda bulunan vatandaşlar için Ordu'nun giriş ve çıkışına iftariyelik stantlar yerleştirdi. Vatandaşlar da gördükleri stantlarda duraklayarak oruçlarını Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak yemekleri ile açtı.

İftarı nerde açacaklarını konuşurken Büyükşehir Belediyesi'nin standını gördüklerini söyleyen sürücüler, "Bizim gibi ömrünü yolda geçiren şoförler için çok güzel bir organizasyon. Böyle bir imkân sundukları için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

"YOLDA BULUNANLAR ORUÇLARINI RAHATLIKLA AÇABİLECEKLER

Ordu'nun giriş ve çıkışına iftariyelik stant kurduklarını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, "Tamamen hijyen kurallarına uygun, trafiği engellemeyecek şekilde kurduğumuz statlarda, yolda bulunan misafirlerimiz oruçlarını rahatlıkla açabilecekler" dedi.

Başkan Vekili Atik şöyle konuştu:

"Ramazan ayı içerisinde Ordu'dan gelip geçen, ya da Ordu'ya geldik de burada nerde iftar açalım diyen vatandaşlarımız için Ordu'nun giriş ve çıkışlarına iftarlık sıcak yemek ikramı için stantlar kurduk. Bu stantlarda Ordu'dan geçen vatandaşlarımızın bile mağdur olmaması adına iftar saatinde sıcak yemek imkânı sunuyoruz. Tamamen hijyen kurallarına uygun, trafiği engellemeyecek şekilde kurduğumuz statlarda yolda bulunan misafirlerimiz oruçlarını rahatlıkla açabilecekler. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın en zor şartlarda bile yanında olmak için çalışıyoruz."

ACELE ETMELERİNE GEREK YOK

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, "Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayında bazı noktalara stantlar kurarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına iftar yemeği ikramı yapıyoruz. Altınordu ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda ve her gün bir ilçede olmak üzere Ramazan ayı boyunca oruçlarını açmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet verirken aynı zamanda Ordu'nun giriş ve çıkışlarında da yolda bulunan misafirlerimize kurduğumuz stantlarda iftariyelik ikram ediyoruz. İftar saatinde yolda olan vatandaşlarımız bizim stantlarımıza gelerek acele etmeden oruçlarını açabilecekler" şeklinde konuştu.

"STANTLARDA DAĞITILAN SICAK YEMEKLERLE ORUÇLARIMIZI AÇTIK"

Ordu'nun giriş ve çıkışında kurulan iftar stantlarında oruçlarını açan sürücüler, "İftar saatinde yolda bulunuyoruz. Ne yapalım, iftarımızı nerede açalım derken Büyükşehir Belediyesinin iftarlık dağıtımın noktasını gördük. Durduk ve iftarımızı bu stantlarda dağıtılan sıcak yemeklerle açtık ve mağduriyetimiz giderildi. Bizim gibi ömrünü yolda geçiren şoförler için çok güzel bir organizasyon. Böyle bir imkân sundukları için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı