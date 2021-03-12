Ordu Gülyalı Nüfusu 2020 - 2021 | Gülyalı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Gülyalı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Gülyalı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Gülyalı nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Gülyalı ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 62 (km²) si Gülyalı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Gülyalı nüfusu 8 bin 244 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Gülyalı İlçe Nüfusu Kaçtır?

8 bin 244 kişidir.

Gülyalı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Gülyalı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -3 olarak gerçekleşmiştir.

Gülyalı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 38,056789 Enlem : 38,056789

Gülyalı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Gülyalı ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Gülyalı ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Gülyalı ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020