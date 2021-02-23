Geçen hafta itibarıyla paylaşılmaya başlanılan illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre, Ordu bu hafta üç basamak gerileyerek, Türkiye'nin en riskli ili oldu. Ordu'da, mevcut kısıtlamalara ek tedbirler getirildi. Peki Ordu il hıfzıssıhha kurulu kararları nedir? | Ordu getirilen yasaklar neler? İşte ayrıntılar...

ORDU İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan Türkiye haritası üzerinden yayımlanan illere göre haftalık vaka sayısı haritasına göre, 15- 21 Şubat 2021 tarihleri arasında koronavirüs vaka sayılarının oransal olarak en çok olduğu şehirler sıralamasında iki hafta önce üçüncü sırada yer alan Ordu, geçen hafta zirveye oturdu.

Ordu'da görülen koronavirüs vakalarının yüzde 80'inin ev ve iş yeri temaslısı olduğu belirlendi. Bu nedenle İl Hıfzıssıhha Meclisi, yeni kararlar aldı.

ORDU GETİRİLEN YASAKLAR NELER?

Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılması, evlerde toplu olarak bir araya gelinme ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Mevsim koşulları gereği kar yağışı olduğu için tarımsal faaliyetlerin bulunmadığı gerekçesiyle çiftçi kayıt belgesi olan vatandaşların hayvancılık yapanlar hariç, çiftçilik faaliyeti için köy ve yaylalara çıkmalarına izin verilmemesine karar verildi.