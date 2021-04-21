Kuyumcuyu silahla yaralamıştı, Silahlı saldırgan tutuklandıSamsun'da bir pastanede bıçaklı kavga: 2 kişi gözaltına alındıKaçakçılara polis baskını! 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiOrdu kaçak cep telefonlarına yer vermiyor!KPSS baraj puanı kaç 2021? KPSS taban puanı kaç 2021?Aliağa Belediyesi tarafından Çakmaklı Mahallesi'nde bahar temizliği yapılıyorSamsun İl Tarım ve Orman Müdürü açıkladı, Gıdada taklit ve tağşişe ağır cezaKısa çalışma ödeneği kimler alabilir 2021? Nasıl başvurulur, alınır?Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemi kim? Galatasaray- Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'i...Ormanlı’da alt yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Ordu kaçak cep telefonlarına yer vermiyor!

Ordu kaçak cep telefonlarına yer vermiyor!

Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan gümrük kaçağı cep telefon ve aksesuarlarına yönelik operasyonlar sürüyor.

Ordu kaçak cep telefonlarına yer vermiyor!

Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin cep telefonu ve aksesuarları gibi kaçak emtia ürünlerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Altınordu ilçesinde kaçak satış yaptığı tespit edilen bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 88 adet gümrük kaçağı olduğu tespit edilen cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem yapıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Ordu kaçak cep telefonlarına yer vermiyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT