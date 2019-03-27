Ordu, Karadeniz’in lojistik merkezi olmaya aday

Karadeniz ile Akdeniz'i buluşturma noktasında olan Ordu, Karadeniz hinterlandının deniz ticaretinin merkezi olmaya aday oldu.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun ileriye dönük en vizyon projeleri arasında yer alan Ünye Port Projesi'ni kapsamlı bir şekilde canlandırarak hem il, hem bölge ve hem de ülke ekonomisine kazandırmayı amaçlıyor.

Ordu'nun deniziyle barışma projesinin ilk basamağı olan Ünye Port, tüm Karadeniz Bölgesi'ni etkileyecek ve Türk Cumhuriyetlerine de hizmet verecek bir yatırım ve işletme anlayışı ile tasarlandı. Limanda Ro-Ro iskelesi, kruvaziyer yolcu gemileri için terminal tesisleri, konteyner içini doldurma, boşaltma ve ardiye hizmetleri, üç adet rıhtımı, pilotaj ve liman idareleri, römorkörler, kurtarma istasyonları, kara ve deniz itfaiyesi, sahil güvenlik gibi yan işletmelerin bulunduğu dev bir yatırım olarak planlandı.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun denize açılarak, Odessa'ya, Moskova'ya, Bükreş'e ve aynı zamanda Tiflis'e kadar uzanan geniş bir hinterlanda sahip olduğuna dikkat çekti.

Ordu'nun Akdeniz-Karadeniz yolunun açılmasıyla denizi kullanmaya başlayacağını belirten Güler, "Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Rusya'nın ürettikleri tüm malların taşınmasına talibiz. Ünye Port ve Karadeniz-Akdeniz yoluyla Ordu, bölgenin lojistik merkezi olurken ekonomimize ve istihdama yeni sayfalar açılacak ve aynı zamanda turizm hattında önemli bir nokta olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA