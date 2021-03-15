Ordu Mesudiye Nüfusu 2020 - 2021 | Mesudiye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Ordu Mesudiye Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Ordu Mesudiye nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Ordu Mesudiye nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mesudiye ilçesinin bağlı bulunduğu Ordu ilinde 761 bin 400 kişi yaşamaktadır. Ordu ili 5861 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 901 (km²) si Mesudiye ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ordu Mesudiye nüfusu 14 bin 489 kişidir.

Ordu Toplam Nüfusu Kaçtır?

761 bin 400 kişidir.

Mesudiye İlçe Nüfusu Kaçtır?

144 bin 89 kişidir.

Mesudiye Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

- kişidir.

Ordu Mesudiye Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -148,5 olarak gerçekleşmiştir.

Mesudiye İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 27,556297 Enlem : 27,556297

Mesudiye İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Ordu iline bağlı bulunan Mesudiye ilçesinin telefon alan kodu 0 452 şeklinde başlamaktadır.

Mesudiye ilçesinin bağlı olduğu Ordu İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Mesudiye ilçesinin bağlı olduğu il olan Ordu ilinin plaka kodu 52 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020