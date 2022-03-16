Ordu'da eğitimin yarın tatil olup olmayacağını merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Ordu okullar tatil mi 17 Mart 2022? Ordu Perşembe günü kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? Kar yağışlarının etkisini gösterdiği kente ilişkin Ordu Valiliği'nden haber geldi. Öğrenciler için hazırladığımız haberimizde, tüm merak edilenler soruların yanıtlarına yer verdik.

ORDU OKULLAR TATİL Mİ 17 MART 2022? ORDU PERŞEMBE GÜNÜ KAR TATİLİ VAR MI?

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışının etkisini göstermesi sebebiyle eğitime 17 Mart 2022 tarihinde ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan ve Mesudiye ilçelerindeki okulların, 17 Mart perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

lumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.



Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.



Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.



Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.

ORDU İLİ HAKKINDA BİLGİ

Ordu, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık otuzuncu şehri. 2016 itibarıyla 750.588 nüfusa sahiptir. Karadeniz Bölgesinde, Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde yer alan ilin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Tokat ve Sivas illeri, batısında Samsun, doğusunda Giresun ili vardır. Büyükşehir statüsünde olan Ordu, 19 ilçeden oluşmaktadır. Yüzölçümü bakımından en büyük 57. ildir.

Osmanlı döneminde, 1920 yılında, bağlı olduğu Trabzon Vilayeti'nden ayrılmış, 4 Nisan 1920 tarihinde il statüsüne kavuşmuştur. 2016 yılında TÜİK verilerine göre 19 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 741 mahalle bulunmaktadır. İl merkezinden doğuya gidildikçe Gülyalı, batıya sahil kara yolundan gidildikçe Perşembe, otobandan gidildikçe Fatsa ilçelerine ulaşılır.

MARMARA

Çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa ve Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 6°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 6°C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren İç Ege'nin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 12°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 7°C, 15°C

Çok bulutlu

MANİSA 6°C, 15°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA 1°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Eskişehir çevreleri ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif olmak üzere kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 5°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ -10°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA -2°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, gece saatlerinde Bolu ve Düzce çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -1°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU -4°C, 3°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 8°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

TOKAT -2°C, 5°C

Çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON 2°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere il genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KARS -16°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -10°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİİRT -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmurlu