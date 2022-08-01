Ordu seferber oldu! Pakistan'da içinde korgeneralin bulunduğu helikopterden haber alınamıyor

Pakistan'da, içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu ve 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopterden 6 saattir haber alınamıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ordu seferber oldu! Pakistan'da içinde korgeneralin bulunduğu helikopterden haber alınamıyor

Pakistan'da 6 ordu mensubunu taşıyan helikopter kayıplara karıştı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Yapılan incelemenin ardından aralarında Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 askeri taşıyan helikopter Karaçi'ye doğru hareket etti.

Ordu seferber oldu! Pakistan'da içinde korgeneralin bulunduğu helikopterden haber alınamıyor

SEFERBER OLUNDU

Ordu, Belucistan'dan ayrılmasının ardından 6 saat geçmesine rağmen helikopterden haber alınamaması ile birlikte arama çalışması başlattı.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, helikopterin kaybolmasını "endişe verici" olarak nitelendirdi.

KAYNAK: AA

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