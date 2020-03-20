Ordu sokaklarında ‘korona’ sessizliği

Tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi Korona Virüs nedeniyle tedbirler sürerken, Ordu'nun en işlek caddeleri de virüs nedeniyle ıssız kaldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü (Kovid-19) Türkiye'ye de sıçradı. Tüm yurtta geniş çaplı önlemler ve tedbirler alınırken, Ordu Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri de şehirlerin her noktasında dezenfekten çalışmalarını sürdürüyor. Resmi kaynaklara göre şuana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği virüs nedeniyle Ordu'da da insanlar sokağa çıkmaya korkarken, şehrin en kalabalık noktaları olan sokak ve caddeler ise adeta ıssız kaldı. Birçok iş yerinin dükkanlarını kapattığı ve sessizliğin hakim olduğu Ordu'da, valilik, kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından yapılan "evinde kal" uyarısına kimi vatandaşlar uyarken, bazı vatandaşlar ise uyarıyı dikkate almaktan kaçındı.

Vatandaşlar, herkesin kendi tedbirlerini aldığı takdirde salgının çok daha fazla yayılmadan atlatılabileceğini belirtti.

Kaynak: İHA