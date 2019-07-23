Ordu Üniversitesi geleceğini planlıyor

Ordu Üniversitesi Danışma Kurulunun dördüncü toplantısında dış paydaşlar ile bir araya geldi.

Üniversitelerin iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer dış paydaşlar arasındaki ilişkilerinin geliştirilerek eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal-kültürel faaliyetlerinin planlanması amacıyla hazırlanan yönetmelik doğrultusunda oluşturulan Ordu Üniversitesi Danışma Kurulu dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının gündeminde Ordu Üniversitesi 2020-2024 dönemi stratejik planı, Tıp Fakültesi Hastanesi inşaat projesi, TEKMER, Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulması, derece ile mezun olan öğrencilerin ildeki istihdamı ve Altınordu Belediyesi ile üniversite arasında gerçekleştirilebilecek iş birliklerine dair pek çok konu yer aldı.

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Ordu Üniversitesi olarak kuruldukları yıldan bu yana Ordu'da kamu, üniversite ve sanayi iş birliğini en üst seviyede yürütebilmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yarılgaç, "Bu kapsamda oluşturulan Danışma Kurulumuz öncülüğünde gerekli hususlarda neler yapılabileceği konusunda ilimizdeki bütün paydaşlarla belli aralıklarla bir araya gelerek ve bu paydaşların kurumumuzdan beklentilerini öğrenerek ilgili birimlerimizdeki öğretim üyelerimiz ile araştırmalar ve projeler geliştirmekteyiz. Kamu, üniversite, sanayi, girişimciler, yatırımcılar arasında iş birliği yaparak paydaşların tek bir nokta üzerinden AR-GE fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara ve bilgi kaynaklarına kolay ve hızlı erişiminin imkânını sağlama amacıyla hareket eden Ordu Üniversitesi Danışma Kurulu gerçekleştirdiği bu toplantılarla bölge kalkınmasına yönelik çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Fatsa'da bir otelde düzenlenen toplantıya ayrıca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fikri Balta, Genel Sekreter Prof. Dr. M. Kenan Şahin, KOSGEB Ordu İl Müdürü Sinan Şahin, TKDK Ordu İl Koordinatörü Ethem Gözkonan, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Altınordu ve Fatsa Belediye Başkan Yardımcıları ile ODÜ Danışma Kurulu Üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA