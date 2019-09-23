Ordu Üniversitesi Kulüp Tanıtım Günleri başladı

Ordu Üniversitesi Kulüp Tanıtım Günleri, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın katılımı ile başladı.

Fen-Edebiyat Fakültesi önünde açılan stantlarda öğrenci kulüpleri üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere kulüplerin faaliyetleri hakkında bilgi vererek yeni üye kaydı gerçekleştirdi.

Kulüp Tanıtım Günleri'ne katılarak stantları gezen ve öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Üniversitesi olarak öğrenci kulüplerinin gerçekleştirileceği sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere maddi ve manevi desteklerinin süreceğini söyledi.

Rektör Akdoğan, "Değerli öğrencilerimiz, bu ülkenin geleceğine iz bırakacak ve bu ülkeyi ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. Üniversite yılları insanın kendini yetiştirme noktasında donanımını, potansiyelini geliştirdiği en önemli yıllardır. Bu yıllarda kazanmış olduğunuz bilgi birikimi ve tecrübeler mezun olduktan sonra mesleki hayatınızda sizleri bir adım öne çıkaracaktır. Bu yüzden üniversitede eğitim aldığınız süre boyunca kişisel gelişiminize özen göstermeniz ve bu yılları en verimli şekilde geçirmeniz gerekmektedir. Bu bağlamda Ordu Üniversitesi olarak gerçekleştireceğiniz sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde maddi ve manevi desteklerimizin süreceğini bilmenizi isterim" diye konuştu.

Kaynak: İHA