Ordu Valiliği'nden vatandaşlara sağanak uyarısı!

Ordu Valiliği'nin Twitter hasabından yapılan paylaşımda, il genelinde bu gece başlaması tahmin edilen yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Paylaşımda “Özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli ve metrekareye 40-70 kilogram olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara, sel, su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından alınan verilere göre, yağışlı havanın salı gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İşte Ordu Valiliği'nin paylaşımı: