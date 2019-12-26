Ordu Valiliği'nden vatandaşlara sağanak uyarısı!
Ordu Valiliği sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile vatandaşlara, yaşanan yoğun yağışın sel ve su baskınlarına neden olabileceğini belirtti. Valilik açıklamasında vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Ordu Valiliği'nin Twitter hasabından yapılan paylaşımda, il genelinde bu gece başlaması tahmin edilen yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili bir şekilde devam edeceği belirtildi.
Paylaşımda “Özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli ve metrekareye 40-70 kilogram olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara, sel, su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.
Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından alınan verilere göre, yağışlı havanın salı gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
İşte Ordu Valiliği'nin paylaşımı:
İlimizde bu gece yarısı başlayacak yağışların yarın (27.12.2019 Cuma) akşam saatlerine kadar özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-70 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/VFrs97d3wn— Ordu Valiliği (@TCOrduValiligi) December 26, 2019
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