Ordu ve Giresun esnafına 117 milyon TL kredi

Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, Ordu ve Giresun kooperatiflerine üye esnaf ve sanatkara kullandırılmak üzere 117 milyon lira kaynak aktarımının sağlandığını söyledi.

Başkan Ayhan Baş yaptığı açıklamada, "Bizim kullandırdığımız krediler hazine desteklidir. Kullandırdığımız kredinin faizinin yarısını devlet öder. İş yeri açmak isteyen, yeni bir iş kurmak isteyenler, şoförler odası, madeni eşyalar odası, giyim eşyaları odası, gıda maddeleri odasına bağlı esnaflar bu krediden yararlanabiliyorlar. Ben de sanatkar ve esnaftan biri olduğum için bana iş yeri ile ilgili bir taleple gelen kimseyi geri çevirmiyorum. Ancak 2018 yılında hazine destekli kredimiz Haziran ayı gibi bitti. Biz güçlü bir kooperatif olduğumuz için buna rağmen üyelerimizi mağdur etmedik. 100 bin lira isteyene 50 bin lira, 50 bin isteyene 25 bin liraya kredi vererek işlerini görmeye çalıştık" dedi.

"Ordu- Giresun illerinde 36 kooperatifimize 117 milyon lira kaynak aktarılmış"

Başkan Baş şunları söyledi: "Yeni yıl ile birlikte kooperatifimiz adına çok sevindirici bir haber aldık ve esnaflarımız adına büyük bir sevinç yaşıyorum. Ben aynı zamanda Ordu ve Giresun bölge birliğinde ikinci başkanım. Giresun ilimiz ile birlikte Ordu'ya bağlı 36 tane kooperatifimiz var. Bu 36 kooperatifin başkanlarının da aynı plasmanı olmadığı için herkes birlik başkanından bir haber bekliyor. Ordu- Giresun illerinde 36 kooperatifimize 117 milyon lira kaynak aktarılmış. Bu kaynaktan biz de fazlasıyla faydalandık. Tüm esnaflarımıza duyurmak istiyorum, sıkıntısı olan, iş yeri almak isteyen, işi için bir yatırım yapmak isteyen gelsin biz en iyi şekilde hizmet vermeye hazırız. Tabii ki zorlu bir süreçte bizi bekliyor. Sadece Ordu da değil, Türkiye de de değil dünyada global bir kriz var. Bu krizi inşallah 2019 da hafif bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum."

Üyelerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Ayhan Baş, "Fatsa Esnaf Sanatkarlar Kooperatifinin 2017 yılında plasmanı 60 milyon lira iken,2018 yılında bu rakam 95 milyon liraya kadar çıkmıştır. Bu süreçte gün geçtikçe güçleniyoruz. Bakıldığında 35 milyon lira büyüdük bu çok güzel bir seviye. 2018 yılında Fatsa esnafına 50 milyon lira kredi kullandırmışız. Bizim verdiğimiz bu kredi kontrollü bir kredidir. İş yeri alana, araç alana verdik ve hep birlikte kazandık. 170 civarında S plaka alındı bu krediler sayesinde. Esnafımızın S plaka almasını destekledik. 2018 yılının başında alınan S plaka ile şimdi alınan S plaka arasında 100 bin lira fiyat farkı olmuştur. 170 esnafımıza S plaka yatırımı kazanç sağlamıştır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA