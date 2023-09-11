Ordu’da 125 bin öğrenci ders başı yaptı

Ordu'da 125 bin öğrenci ve 11 bin 500 bin öğretmen ile eğitim-öğretim yılı başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ordu’da 125 bin öğrenci ders başı yaptı

Ordu'da 125 bin öğrenci ve 11 bin 500 bin öğretmen ile eğitim-öğretim yılı başladı.

İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Altınordu İlkokulu'nda program düzenlendi. 125 bin öğrencinin sıraya oturduğu Ordu'da 11 bin 500 öğretmen görev yaparken, programda, öğrenciler günün anlamına ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, tatilin ardından yeni eğitim ve öğretim yılına başlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Ordu ili genelinde 125 bin öğrenci ile 11 bin 500 öğretmen ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına başlandığını, okulların birer eğitim yuvası olduğunu söyleyen Vargeloğlu, "İlimizde 195 olan kütüphane sayısı yeni açılan kütüphaneler ve "sıfır atık" projesi ile birlikte 411'e, kütüphanelerimizdeki kitap sayısı ise 299 binden 1 milyon 400 bine ulaştı" diye konuştu.

"66 okul ve kurum deprem tahkiki nedeniyle yıkıldı"

Deprem tahkiki sonucu 66 okul ve kurumun yıkımının gerçekleştirildiğini söyleyen Vargeloğlu, "Güçlendirme kararı verilen 46 kurum ve okulumuzdan 44 tanesinin geçici kabulü yapıldı. Son 3 yılda 304 sınıf kapasiteli 21 okul, 3 atölye, 372 kapasiteli 3 pansiyon ve 3 spor salonundan oluşan 24 adet yatırım tamamlanmış olup, 328 kapasiteli 28 okul ve 350 kapasiteli 3 pansiyon ile toplam 30 adet yatırımımız devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Programda öğrenciler, yeni eğitim ve öğretim yılı için konuşma gerçekleştirdi, şiir okudu. Yine öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisi sergilendi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak gönderilen kitaplar ve fidanlar öğrencilere dağıtıldı.

Programa Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile protokol üyeleri ve veliler katıldı.

Ordu’da 125 bin öğrenci ders başı yaptı

Ordu’da 125 bin öğrenci ders başı yaptı

Ordu’da 125 bin öğrenci ders başı yaptı

Ordu’da 125 bin öğrenci ders başı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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