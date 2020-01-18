Ordu’da 13 faili meçhul olayın zanlıları yakalandı

Ordu'nun Ünye ve Akkuş ilçelerinde ekim ayında meydana gelen haberleşme ve enerji nakil hırsızlığı, bağ ve bahçeden hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti olaylarının failleri oldukları belirlenen altı kişi 4 ay sonra yakalandı.

Akkuş ve Ünye ilçelerinde 11 Ekim 2019-8 Ocak 2020 tarihleri arasında meydana gelen 13 faili meçhul olayın 5 haberleşme ve enerji nakil hırsızlığı, 1 evden hırsızlık, 1 bağ ve bahçeden hırsızlık, 6 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti failleri oldukları tespit edilen 6 şüpheli şahıs adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, Akkuş, Ünye ve Niksar ilçelerinde yapılan operasyonla 16 Ocak 2020 günü yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucunda 80 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu, 1 adet tel kesme makası, 2 adet direğe tırmanma aparatı ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şahıslardan 1'i ifadesinin alınmasının ardından, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA