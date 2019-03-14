Ordu’da 1,5 milyon çiçek toprakla buluştu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, park ve bahçelerle birlikte kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjleri çeşitli çiçeklerle süsledi. Yapılan çalışmalar kapsamında 2018'in Kasım ve Aralık aylarında başlayan dikim sürecinde toplam 1 milyon 541 bin çiçek toprakla buluşturuldu.

Mevsimine uygun olarak çiçek ve bitki dikimleri yapan Büyükşehir Belediyesi, her mevsim farklı güzellik sunuyor. Park ve bahçelerle birlikte özellikle kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjlerde yapılan peyzaj çalışmalarında değişik desenler ve farklı materyaller kullanılarak vatandaşların göz zevkine hitap eden çalışmalar ortaya çıkarılıyor.

Yapılan çiçek dikim çalışmalarıyla Ordu'nun güzelliğine güzellik katan belediye ekipleri, bir yıl içerisinde 461 bini yazlık, 510 bini kışlık ve 570 bini lale, sümbül, nergis soğanı olmak üzere toplam 1 milyon 541 bin bitki dikimi gerçekleştirdi.

İnsanların gözüne hitap edecek şekilde fotoğraf çekim noktaları oluşturulan alanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler yazlık türleri olarak begonya, İzmir güzeli, horoz ibiği, ateş dikeni, kadife, petunya, mine, yıldız çiçeği; kışlık tür olarak da çuha, menekşe, şeker tabağı, süs lahanası, sıklamen ve kasımpatı çiçekleri toprakla buluşturuyor.

Kaynak: İHA