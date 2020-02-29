Ordu’da 16 yılda 22 milyon fidan üretildi

Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, Ordu'da 2019 yılında 1 milyon 676 bin adet fidan üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Ordu'nun 2 milyon dekar ormanlık alana sahip olduğunu ve yüzölçümünün yüzde 35'inin ormanlık alan vasfını taşıdığı belirten Ahmet Güneş, bu orman varlığının yüzde 84'ünün normal, yüzde 16'sının bozuk ormandan oluştuğunu kaydetti. Mevcut orman varlığının korunması ve yeni alanların ormanlık vasfı kazanması için yoğun çaba gösterildiği belirten Güneş, Ordu'da, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2003-2019 yılları arasında yaklaşık 600 bin dekar arazide 22 milyon adet fidan dikimi gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Ormanlar bakımdan geçiriliyor

2019 yılında 752 hektar alanda ağaçlandırma bakımı, 50 hektar alanda toprak muhafaza tesis, bin 500 hektar alanda toprak muhafaza bakımı yapıldığını kaydeden Güneş, "2019 yılında 1 milyon adet fidan üretimi hedeflemiştik. 1 milyon 676 bin adet fidan üretimi gerçekleştirerek bu hedefi aştık. 2020 yılında da 1 milyon 300 bin adet fidan üretimi planladık. Ayrıca 600 hektar alanda ağaçlandırma bakım, bin 100 hektar alanda toprak muhafaza bakım, 50 hektar alanda toprak muhafaza tesisini programımıza aldık" dedi.

Kaynak: İHA