Ordu’da 7 milyarlık yatırım

Ordu Valisi Seddar Yavuz, il genelinde şu anda devletin kurumları tarafından toplam 7 milyar lirayı bulan yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

Ordu'da yürütülen yatırım ve projelerle ilgili bilgiler veren Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu'da halen 3,8 milyar TL'si ulaşım sektöründe olmak üzere toplamda 7 milyar TL'ye yaklaşan önemli hizmet ve yatırımlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Vali Yavuz, "İnanıyorum ki, önümüzdeki iki yıl içerisinde Ordu, özellikle ulaşım yatırımlarının tamamını bitirmiş, hizmeti almış ve böylelikle içinde bulunduğu sıkıntıları da büyük ölçüde aşmış olacak. Çünkü, Ordu'da bir anket yapsak en büyük sıkıntı nedir diye, herkes eminim ki yol diyecektir. İlki yoldur, ikincisi su çıkar. Daha sonra diğer konulardır. Bu yol ve su konularında sıkıntılarımız var ama bunların hepsini aşacağız" dedi.

Eğitim konusunda çok iyi bir noktaya ulaştıklarına da dikkat çeken Vali Yavuz, "Her geçen yıl Türkiye sıralamamız iyi bir noktaya geliyor. 44. sıralardan şu an 12. sıralara kadar yükseldik. Bizim hedefimiz, eğitimde ilk 10'da olmak. Bunun için bir ölçme değerlendirme merkezi kurduk. Biz belirli aralıklarla öğrencilerimizin kazanımlarını ölçüyoruz. Ölçme ve değerlendirme merkezini bu sene biraz daha aktif hale getirdik. Şu anda Kalkınma Bakanlığı aracılığıyla yeni bir projeyi de devreye sokuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA