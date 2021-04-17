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  3. Ordu'da ağlara camgöz köpek balığı takıldı

Ordu'da ağlara camgöz köpek balığı takıldı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde hafta sonu denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 1 metre boyunda ve 10 kilogram ağırlığında camgöz köpek balığı takıldı. Yaşadığı o anları anlatan balıkçı Sercan Özel, "Tarifi imkansız bir duyguydu. İlk olarak büyük balık sandık fakat gördük ki camgöz köpek balığı yakalamışız.'' dedi.

Ordu'da ağlara camgöz köpek balığı takıldı

Daha önce bir çok kez köpek balığına rastlanılan Ordu’nun Fatsa ilçesinde bu kez hafta sonu tekneyle balığa çıkan balıkçılar Sercan Özel ve Selahattin Şahin ürküten bir manzarayla karşılaştı.

Denize açılan balıkçılar önce büyük bir balık yakalandıklarını sandı ancak ağı tekneye çektiklerinde korku ve sevindi bir arada yaşadı. Ağına camgöz cinsi köpek balığı takıldığını gören Sercan Özel, hemen balığı tekneye aldı. 

Ordu'da ağlara camgöz köpek balığı takıldı

Özel, o anları tarifi yok diye nitelendirirken, "Biraz tedirgin olduk, annesi veya babası denizin altında mı diye. Dikkatlice kayığa çektik. Burada birçok kez köpek balığı yakaladığını duyduk” diyerek anlattı. Camgöz köpek balığı ardından tekrar denize bırakıldı.

Ordu'da ağlara camgöz köpek balığı takıldı

Ordu'da ağlara camgöz köpek balığı takıldı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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