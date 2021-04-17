Ordu'da ağlara camgöz köpek balığı takıldı

Daha önce bir çok kez köpek balığına rastlanılan Ordu’nun Fatsa ilçesinde bu kez hafta sonu tekneyle balığa çıkan balıkçılar Sercan Özel ve Selahattin Şahin ürküten bir manzarayla karşılaştı.

Denize açılan balıkçılar önce büyük bir balık yakalandıklarını sandı ancak ağı tekneye çektiklerinde korku ve sevindi bir arada yaşadı. Ağına camgöz cinsi köpek balığı takıldığını gören Sercan Özel, hemen balığı tekneye aldı.

Özel, o anları tarifi yok diye nitelendirirken, "Biraz tedirgin olduk, annesi veya babası denizin altında mı diye. Dikkatlice kayığa çektik. Burada birçok kez köpek balığı yakaladığını duyduk” diyerek anlattı. Camgöz köpek balığı ardından tekrar denize bırakıldı.