Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem

ORDU'da 9 kişinin yaralanmasına neden olan dolu afetinin ardından, vatandaşlar araçlarını korumak için battaniye ve kontroplak tahtalarla tedbir aldı.

Ordu'nun Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde dün etkili olan dolu yağışında 9 kişi yaralandı, yaklaşık 400 araç zarar gördü. Gürgentepe'de, yeni yağış uyarısı üzerine vatandaşlar tedbir aldı. Araçlarının üzerlerini battaniye ve kontraplak tahtalarla örten vatandaşlar, endişeli bekleyişini sürdürüyor. İlçede dolu nedeniyle fındık bahçeleri ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü, hasarların tespiti için ise İlçe Kaymakamlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinin çalışma yürüttüğü belirtildi.

Doluda başından yaralanan, Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi olduktan sonra taburcu olan Ahmet Doğan (60), "Dolu başladı aracımın üzerini örtmeye çalıştım, montumu kafama çekmeme rağmen dolu yardı. Hastaneye başvurdum sardılar, ayakta tedavi olup taburcu oldum. Aracın üzerine battaniye örttük ama ince olduğundan dolayı kontraplak tahtalarla tedbir aldık, aracımın camıda kırıldı. Fındık bahçeleri hep zarar gördü, böyle doğal afet hiç görmedim" dedi.

Cengiz Uludağ ise, "Dün felaket oldu, araçlar evlerin çatıları büyük zarar gördü. Hiç görülmemiş bir doğal felaket oldu. Kafasından yaralananlar oldu. Koşup araçların üzerini örtmeye bile fırsat olmadı. Tedbir için şimdi üzerini örtüyoruz. Hasar başvurusu yaptık, fındıkta çok büyük zarar var" diye konuştu.

YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Ordu'da ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ise, yağmurun bu gece de devam edeceği belirtilerek, "Son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışlarin, İlimizin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.

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DHA