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Ordu’da aranan 33 şahıs barlarda yakalandı

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 7 Aralık 2019 tarihinde Altınordu ilçesinde bulunan barlara yönelik denetimler yapıldı.

Ordu’da aranan 33 şahıs barlarda yakalandı

Ordu'da çeşitli suçlardan araması olan şahıslar barlarda yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 7 Aralık 2019 tarihinde Altınordu ilçesinde bulunan barlara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 78 iş yerinde 964 şahıs kontrol edildi. 3 şahsa adli işlem yapılırken, 2 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 5 adet 9 mm fişek, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet muşta ele geçirildi.

Aynı aramalarda değişik suçlardan aranması olan 33 şahıs yakalanırken 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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