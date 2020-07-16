Ordu’da beyaz perde sokağa taşındı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen araç sineması etkinliği ile korona virüsü salgını dolayısı ile beyaz perdeye hasret kalan vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı.

Altınordu Belediyesi tarafından uygulamaya konulan sokakta araç sineması etkinliği ile vatandaşlar beyaz perde ile buluştu. Korona virüsü salgını nedeniyle sinemalara gidemeyen vatandaşlar için, sosyal etkinlik projesi olan ve Ordu'da ilk kez düzenlenen araç sinemasında vatandaşlara, patlamış mısır ve içecek ikramı da yapıldı. Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen ve yaklaşık 150 araçlık alanı saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı. Yer bulamayan bazı vatandaşlar ise sandalyelerini alarak, hem sahilin hem de filmin tadını çıkarttı.

"Vatandaşlara keyifli ve yenilikçi bir akşam yaşatmak istiyoruz"

Belediye Başkanı Aşkın Tören, vatandaşlara keyifli, yenilikçi ve farklı bir akşam yaşatmak adına bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Altınordu Belediyesi olarak Altınordu ilçemize ve Ordumuza çok farklı yenilikçi bir etkinlikle halkımıza hemşehrilerimize farklı bir tat yaşatmak, bir heyecan bir keyif yaşatmak istedik. Üstelik son 3 ayda küreselde yaşanan bu korona virüs ile ilgili mücadeleler kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi şehrimizde Altınordu'da da almış olduğumuz tedbirler ve uyulması gereken o sosyal izalosyon günlerinden sonra yeni normal hayata böylesi güzel keyifli bir yaz akşamında merhaba demek istedik" dedi.

"15 gün boyunca devam edecek"

Araç sinemasının 15 gün boyunca devam edeceğini ifade eden Başkan Aşkın Tören, "Yaklaşık yarım saat bir saat kala etkinlik alanımızın bu etkinliğimizle ilgili toplum nezdinde hemşerilerimiz nezdinde çok yüksek seviyede ilgi ve teveccüh gördüğünü talep gördüğünü, bir saat öncesinden alanımızın dolması ile anlıyoruz. 15 gün boyunca Altınordulu hemşehrilerimize güzel bir yaz akşamları serisi yaşatmak istiyoruz. Bu akşam "Naim" filmi ile açılışını yapacağız, devamında birçok sinema filminin toplum nezdinde ve sinemaseverler nezdinde ilgi görmüş beyni bulmuş filmleri ile bunu 15 gün devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan film izlemek için gelen vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, korona virüsü salgını nedeniyle aylardır sinemaya gidemediklerini ve uygulamanın son derece memnun edici olduğunu belirttiler.

Kaynak: İHA