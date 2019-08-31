Ordu’da bin kınalı keklik doğaya salındı

Ordu'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Mesudiye ilçesinde bin adet kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Doğal hayatın desteklenmesi maksadıyla kurduğu merkezlerde başta keklik olmak üzere pek çok türü yetiştiren Tarım ve Orman Bakanlığı, yetiştirdiği hayvanları tabiata salmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, zirai ilaç ile gübrelerin aşırı ve bilinçsiz kullanımı ile kontrolsüz avlanma gibi etkenlerin birçok türün neslini tehlikeye atması üzerine doğal hayatın desteklenmesi maksadıyla kurduğu merkezlerde başta keklik olmak üzere pek çok türü yetiştiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatı yönetimi kapsamında tabiatta azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş türleri yetiştirerek tabiata bırakıyor.

Bu amaçla Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü tarafından Mesudiye ilçesinde doğaya bin adet kınalı keklim salındı.

Kaynak: İHA