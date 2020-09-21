Ordu'da bir babanın evlat hasreti yürekleri burktu!

Ordu'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinaya alınan bir babanın, 2 yaşındaki kız çocuğunu camın arkasından sevmesi görüntüsü kameralara böyle kaydedildi. Yürekleri sızlatan bu görüntülerde baba evladını camın arkasından sevip onunla oyun oynarken kızı ise babasına sarılacağı günü özlemle çekiyor.