Ordu'da bir babanın evlat hasreti yürekleri burktu!
Ordu'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinaya alınan bir babanın, 2 yaşındaki kız çocuğunu camın arkasından sevmesi görüntüsü kameralara böyle kaydedildi. Yürekleri sızlatan bu görüntülerde baba evladını camın arkasından sevip onunla oyun oynarken kızı ise babasına sarılacağı günü özlemle çekiyor.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2 yaşındaki Fatma Hafsa isimli kız çocuğunu COVİD-19 testi pozitif olduğu için camın arkasından gören baba Erdal Dalar görenlere duygulu anlar yaşattı. Yaklaşık 9 gündür ev karantinasına devam eden baba, cumartesi günü bitecek olan izolasyonunu özlemle bekliyor.
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