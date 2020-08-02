Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı!

Koronavirüs salgını Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bazı illerde vaka sayılarının artması sonucu mahalle ya da köyler karantina altına alınabiliyor. Ordu'da da Akkuş ilçesine bağlı Çayıralan Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.

Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, Çayıralan Mahallesi ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara ilişkin ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çayıralan Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Çayıralan Mahallesi'nde 2 Ağustos 2020 tarihi saat 24.00'den itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mevki ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.