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  3. Ordu'da bir otomobil park halindeki kamyona çarptı: Sürücü hayatını kaybetti!

Ordu'da bir otomobil park halindeki kamyona çarptı: Sürücü hayatını kaybetti!

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ordu'da bir otomobil park halindeki kamyona çarptı: Sürücü hayatını kaybetti!

Ünye Çevre Yolu'nun Sahilköy Mahallesi mevkisinde, Ali Yüksel (37) yönetimindeki 61 HJ 095 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan Fazlı Eyigün'e ait 55 AY 745 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Yüksel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan Yüksel'in cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Ordu'da bir otomobil park halindeki kamyona çarptı: Sürücü hayatını kaybetti!

Ordu'da bir otomobil park halindeki kamyona çarptı: Sürücü hayatını kaybetti!

Ordu'da bir otomobil park halindeki kamyona çarptı: Sürücü hayatını kaybetti!

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