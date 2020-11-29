Ordu'da cinnet geçiren kayınpeder önce gelinini ardından kendini vurdu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Mustafa B. (65) gelini Hülya B. (32) ile ailevi nedenlerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın sonunda evi terk edip anne babasının yanına gitmek isteyen gelin kayınpederi tarafından silahla vuruldu. Gelininin gitmesine izin vermeyip ateş eden kayınpeder ardından bir kurşun da kendine sıktı.

HER ŞEY 2 KÜÇÜK ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU

Torunlarının annesi olan gelinini, biri 6 diğeri ise 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde vuran kayınpeder ve gelini, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları alarak, kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan gelin ve kayınpederin durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

''DURUMLARI ŞU AN İÇİN AĞIR''

Olayla ilgili Ayazlı Mahallesi Muhtarı Ali Şal, “Haberi alır almaz olay yerine geldim. Kayınpeder ile gelin arasında çıkan sözlü tartışmadan dolayı olay olmuş. Gelin babasının evine gideceğini söylemiş, kayınpederi de bu durumun mümkün olmadığını söyleyince sözlü münakaşa maalesef büyümüş. Durumları ağır şu an için” diye konuştu.