İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Ordu’da çöplükte parçalanmış ceset bulundu

Ordu’da çöplükte parçalanmış ceset bulundu

Ordu'daki katı atık ayrıştırma tesisinde, çöplerin arasında parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Ordu’da çöplükte parçalanmış ceset bulundu

Ordu'daki katı atık ayrıştırma tesisinde, çöplerin arasında parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Olay, Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ayrıştırma tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altınordu ilçesinden çöpleri toplayan kamyonun içinden çöplerin boşaltıldığı esnada insan bacağına rastlandı. Yetkililerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamyonda geniş çaplı çalışma başlattı. Kamyondaki çöplerin boşaltılmasının ardından aramalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bir bacağa ve bir kafaya da rastladı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, cesedin diğer parçaları olan iki kol ve gövdeyi bulmak için çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları ilk incelemelerde cesedin genç bir erkeğe ait olduğunu belirlerken, olayın cinayet olup olmadığı da araştırılıyor.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.