Ordu'da, Düğencili Mahallesi'ndeki karantina süresi uzatıldı

ORDU'nun Akkuş ilçesine bağlı Düğencili Mahallesi'nde, 27 Nisan'da başlatılan karantina uygulaması, ikinci değerlendirmeye kadara uzatıldı.

Ordu Valiliği'nce Akkuş'un Düğencili Mahallesi'nde, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 27 Nisan günü karantina uygulanmaya başlandı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina süresinin, ikinci bir değerlendirmeye kadar uzatıldığı açıklandı. Mahalleye giriş ve çıkışın sağlandığı 9 yol, toprak dökülerek kapatıldı. Jandarma ekipleri ise denetimlerini artırdı.

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Kaynak: DHA