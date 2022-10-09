Ordu'da fındık bahçesinde cesedi bulunan bebeğin annesi konuştu! Verdiği ifade kan dondurdu! Tam 23 gün boyunca...

Ordu'da bir fındık bahçesinde bebek cesedinin bulunması sonrası annesi olduğu öğrenilen kişinin gözaltına alınması sonrası emniyete verdiği ifade ortaya çıktı.

Rukiye Karapunar
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Ordu'da fındık bahçesinde cesedi bulunan bebeğin annesi konuştu! Verdiği ifade kan dondurdu! Tam 23 gün boyunca...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6 Ekim'de toprağa gömülü poşet içinde bebek cesedi bulunmasına ilişkin tutuklanan anne B.Ç'nin (26), emniyetteki ifadesinde, bebeğini 12 Eylül'de Ordu Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya getirdiğini söylediği öğrenildi.

Ordu'da fındık bahçesinde cesedi bulunan bebeğin annesi konuştu! Verdiği ifade kan dondurdu! Tam 23 gün boyunca...

KONTROLE ÇAĞRILINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan anne B.Ç'nin, bebeğin sağlık kuruluşunca kontrole çağrılması üzerine Ordu Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunduğu, soruşturmayı derinleştiren polise ifadesi sırasında olayı itiraf ettiği öğrenildi.

Ordu'da fındık bahçesinde cesedi bulunan bebeğin annesi konuştu! Verdiği ifade kan dondurdu! Tam 23 gün boyunca...

"ÇATIYA SAKLADIM"

Bebeği çalıştığı sırada birlikte olduğu birinden dünyaya getirdiğini ve ailesinden ayrı yaşadığı evinde doğurduğunu söyleyen B.Ç. polislere yaptığı savunmasında "Bebeğim ağladığı için, aç olduğunu düşünerek, emzirmeye başladım. 14 Eylül'de göğsümde emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim. Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. Öldüğünü anladım. Ne yapacağımı bilemedim. O panikle bebeği 23 gün boyunca evimin çatısına sakladım" dedi.

Evlilik dışı bebeğinin kayıp olduğunu söyleyip ihbarda bulunmuştu! Meğer cansız bedenini fındık bahçesine gömmüş!

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