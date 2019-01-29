Ordu’da geçen yıl 9 bin 595 kişi İŞKUR tarafından işe yerleştirildi

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, 2018 yılında kuruma kayıtlı iş arayanlardan 5 bin 587'si erkek, 4 bin 8'i kadın olmak üzere toplam 9 bin 595 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi.

Ordu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan İsa Kaymak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kayıtlarına göre, Aralık ayı sonu itibariyle Ordu'da 31 bin 377 kişinin iş aradığını ifade etti. İsa Kaymak, 2018 yılında kuruma kayıtlı iş arayanlardan 5 bin 587'si erkek, 4 bin 8'i kadın olmak üzere toplam 9 bin 595 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi. İş arayanlara yönelik iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik olarak ise, meslek danışmanlığı hizmetleri verildiğini kaydeden Kaymak, 2018 yılında 44 bin 930 bireysel görüşme, 5 bin 589 iş yeri ziyareti, 195 eğitim kurumu ziyareti, 230 iş arama semineri gerçekleştirildiği ifade etti.

96 Mesleki Eğitim Kursu açıldı

Herhangi bir mesleği olmayan veya mesleğini geliştirmek isteyen, mesleği iş piyasasında geçerli olmayan işsizlere yönelik 96 ayrı mesleki eğitim kursu düzenlendiğini belirten İsa Kaymak, bu kurslardan 2 bin 288 kursiyerin istifade etiğini, bunlardan 397'sinin ise istihdam edildiğini söyledi.

İsa Kaymak, 2014 yılından itibaren toplam bütçesi 146.7 milyon TL olan ve 18 bin 137 kişinin yararlandığı 444 ayrı Toplum Yararına Programlar uygulandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA