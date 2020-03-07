Ordu'da gençler, 2 bin rakımlı yaylada şehitleri andı

ORDU (AA) - Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler anıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuruma bağlı yurtlarda kalan 450 öğrencinin katılımıyla Çambaşı Kayak Tesisleri'nde anma programı gerçekleştirildi.

Türk bayraklarının açıldığı etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, öğrenciler kahramanlık şiirlerini seslendirdi.

Gençler, İdlib'de şehit olan askerlerin isminin okunduğu sırada ise hep birlikte "burada" cevabını verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, etkinliğe katılan gençleri tebrik etti.

Gençler sayesinde Türk bayrağının inmeyeceğini, minarelerden ezanın dinmeyeceğini vurgulayan Genç, programa destekleri için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bakanlık yöneticilerine teşekkür etti.

Etkinliğe, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ile yurt müdürleri de katıldı.





Kaynak: AA