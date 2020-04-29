Ordu’da hayvancılığa büyük destek

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu'da 2004 yılında hayvancılığa verilen destek miktarı 481 bin lira iken bu rakamın son 15 yılda 75 kat artarak 2019 yılında 36 milyon liraya yükseldiğini açıkladı.

Başkan Tomakin yaptığı açıklamada, özellikle içinde bulunulan süreçte tarım konusunun daha çok özellik kazandığını, bu amaçla Tarım ve Orman Bakanlığınca çok önemli çalışmalara imza atıldığını söyledi. Özellikle üreticilere iktidara geldiklerinden bu yana destekleme ödemeleri yapıldığını hatırlatan Tomakin, "Hükümetimiz göreve geldiğinden bu yana her yıl tarıma ve hayvancılığa verdiği desteği artırmıştır. Hayvancılığa verdiğimiz desteği rakamlarla ifade edecek olursak ilimiz yetiştiricilerine 2004 yılında verilen destek miktarı 481 bin TL iken bu rakam son 15 yılda 75 kat artarak 2019 yılında 36 Milyon TL ödeme yapılmıştır" dedi.

2019 yılı birinci dönem buzağı destekleme ödemelerinin başladığını açıklayan Başkan Tomakin, 2019 yılında doğan buzağılara ilişkin 1. dönem buzağı desteklemesi ödemelerine 24 Nisan 2020 Cuma günü başlandığını belirterek, "İlimiz genelinde 15 bin 33 yetiştiricimize 27 bin 390 buzağı için 13 milyon 657 bin TL ödeme yapılacaktır. Ülke genelinde ise 701 bin 111 yetiştiricimize 1 milyar 434 milyon TL destekleme ödemesi gerçekleştirilecektir" bilgisini verdi.

Başkan Tomakin, ayrıca Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından "Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu" sloganı ile tarımda büyük projelere imza atıldığını belirterek, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarıma verdiği destek Türkiye'ye örnek olmuştur" diye konuştu.

Kaynak: İHA