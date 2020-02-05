Ordu’da her okula bir hayvan sahiplendiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak ve onların merhamet duygularını geliştirmeye yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde her okula bir hayvan sahiplendirme projesi Ordu'da hayata geçirildi.

Bu kapsamda ilk olarak Altınordu Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde tüm bakımları yapılmış sağlıklı bir köpek, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir koleje sahiplendirildi. Sahiplendirilen köpek sıcak ve sevgi dolu bir yuvaya kavuşturulurken çocukların hayvan sevgisini ve çevre duyarlılığını da artırmanın ilk adımları atılmış oldu.

Sahipsiz hayvan sahiplenmenin diğer okullara da örnek olması gerektiğini söyleyen öğrenciler, "Bizler sokakta yaşayan ve sevgiye muhtaç olan hayvanlarımızı sahiplenmek istedik. Onlar da bir canlı, bulunduğumuz ortamda onları da bir birey gibi yaşatmamız gerekiyor. Sıcak bir yuvaya kavuşmaları adına bir köpek sahiplenerek okulumuzla birlikte ilk adımı attık. Tüm bakım ve ihtiyaçları okulumuzca karşılanacak. Bu davranışın diğer insanlara ve okullara örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştular.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da destek bulan proje kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından sahiplendirilme yapılan okullarda öğrencilere seminerler düzenlenecek. Eğitimlerde öğrencilere hayvan sevgisi ve çevre duyarlılığı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulacak.

Kaynak: İHA