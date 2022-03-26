Ordu'da heyelan felaketi! Facianın eşiğinden dönüldü: 3 ev, 1 ahır yıkıldı, 4 büyükbaş hayvan ile bir köpek telef oldu

Alı nan bilgilere göre kar yağışının toprağı zayıflattığı Altınordu ilçesinde heyelan meydana geldi. Güzelyalı Köy Mahallesi Mahalcık Sokak'ta 3 ev ve 1 ahır heyelan nedeniyle yıkıldı. Risk altında bulunan 3 ev boşaltılırken yıkılan ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan ile bir köpek telef oldu.

Öte yandan yıkılan evlerden birinde çıkan yangın, aile kabristanlığı ve bazı bahçelerde hasara neden olurken ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Ekipler, çalışması sonucu yangını kontrol altına alınırken olayın yaşandığı bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Tuncay Sonel, evleri yıkılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve sohbet etti.

VALİ SONEL KAR YAĞIŞINA DİKKAT ÇEKTİ

Vali Sonel, son durum hakkında gazetecilere bilgi verirken bölgede bu yıl kar yağışının çok yağdığını, 19 ilçedeki yetkilileri tedbirli olmaları konusunda uyardıklarını belirtti.

"ŞU AN 3 BİNA YIKILDI, 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ"

Karın erimesiyle eğimli yerlerde toprak kayması riski oluştuğunu belirten Sonel, "Bugün sabah da yaşadık. Şu an 3 bina yıkıldı, 3 bina tahliye edildi. Can kaybı ve yaralımız olmaması tabii ki bizleri mutlu etti. Büyükbaş hayvanlarımız ve bir köpeğimiz enkaz altında kaldı. Onlara da hakikaten çok üzüldük ama ailemize inşallah 1-2 gün içerisinde büyükbaş hayvanlarımızı ve köpeğimizi alacağız ve teslim edeceğiz " ifadelerini kullandı.

"BİZ ONLARIN BÖYLE GÖZLERİNİN YAŞINA KIYAMAYIZ. TELAFİ EDECEĞİZ"

Sonel, devletin tüm birimlerinin olay yerinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz devletimizin sıcaklığını ve şefkatini her ortamda yöre halkımıza zaten vermeye çalışıyoruz. Hiç merak etmesinler. Biz onların böyle gözlerinin yaşına kıyamayız. Telafi edeceğiz. Rabbim memleketimizi, ülkemizi doğal afetlerden korusun. Hepimizin dikkatli olması lazım. 19 ilçemizdeki vatandaşlarımıza da tekrar söylüyoruz, lütfen eğimli yerlere dikkat etsinler. Bir kıpırdama, hareketlilik görüldüğü zaman muhtarlarımız vasıtasıyla, AFAD vasıtasıyla, jandarmamız vasıtasıyla muhakkak bize de ulaşsınlar ki tedbirlerimizi önceden alalım.

TOPRAK HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ise insan canına bir zarar gelmediğini ancak evlerin toprak altında kaldığını söyledi.

Devletin ilgili kurumlarının olay yerinde olduğunu vurgulayan Tören, "Yetkililerle mevcut alanı gezdik. Allah daha beterinden korusun. Teknik yetkililerden aldığım bilgiye göre toprak hareketliliği halen devam etmekte. Elektrik kontağından çıkan yangın, aynı zamanda toprak kaymasıyla birleşince vatandaşlarımızın evlerinde büyük hasara yol açtı." dedi.

Tören, gerekli tedbirlerin alındığını, hiçbir vatandaşın daha fazla mağduriyet yaşamaması adına gerekenlerin yapılacağını anlattı.

"HAYVANLARIM GİTTİ, SÜTÇÜLÜK YAPIYORDUM"

Evi yıkılan mahalle sakinlerinden Hanife Türkmen, hayvanlarının da telef olduğunu belirterek, "Evde değildik. Kayınpederimin evine gelmiştim. Peşimden 10 dakika sonra bir kütürtü koptu. Döndüm baktım, daha buradan ileri geçemedim. Yapacak bir şeyim yok. Hayvanlarım gitti. Nasıl oldu, bilmiyorum. Yanan ev benim. Sütçülük yapıyordum." diye konuştu.