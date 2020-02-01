Ordu'da heyelan meydana geldi: Yaralılar var

Karadeniz Sahil Yolu’nda yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle Samsun-Ordu kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelanda 2 kişi yaralanırken, kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Karadeniz Sahil Yolu'nunun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde bugün saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, ağaçları da yerinden söküp önüne katarak Samsun- Ordu kara yolunun Ordu istikametine aktı. Heyelan sırasında yol kenarında yürüyen 2 kişi, yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ulaşımın çevre yolundan verildiği bölgede, belediye ve kara yolları ekipleri yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.