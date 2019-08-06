Ordu’da içkili yerlere denetim

Ordu'nun Altınordu ilçesinde içkili yerlere yapılan denetimlerde 38 iş yeri ve 320 şahıs kontrol edildi.

Denetimlerde 7 bara konsomatris çalıştırmaktan, 1 bara da sigortasız işçi çalıştırmaktan tutanak tutuldu.1 şahsa 6136 sayılı Silah Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Yetkililer, başta barlar olmak üzere tüm umuma açık yerler üzerindeki denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İHA