Ordu’da kaçak sigara ve pipo ele geçirildi

Ordu'da yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen tütün ürünlerine operasyonlar sürüyor.

Altınordu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışmasında piyasaya sürülmek üzere yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen piyasa değeri 45 bin TL olan 730 paket pipo ve nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla yakalanan 1 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem yapıldı.

Yetkililer, yasa dışı yollarla kaçak tütün mamulleri ve alkollü içki getirmek suretiyle haksız kazanç elde eden ve devleti zarara uğratan kişi ve kişilere yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İHA