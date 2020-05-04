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Ordu’da karantinalı bölge kalmadı

Ordu'nun Korgan ilçesindeki iki binada 18 gün önce alınan karantina kaldırıldı.

Ordu’da karantinalı bölge kalmadı

Ordu'nun Korgan ilçesindeki iki binada 18 gün önce alınan karantina kaldırıldı.

Korona virüs salgını sebebiyle Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi Hamlık Küme Evleri No:10 ve No:19 numaralı binalar için 17 Nisan tarihinden itibaren karantina altına alıdı. Binalar da karantina tarihinden itibaren 18 gün geçmesi ve son görülen vakanın üzerinden 14 günden fazla süre geçmesi nedeniyle, alınan karantina kararı bugünden itibaren kaldırıldı.

Kaynak: İHA




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