Ordu’da karla mücadele

Ordu genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar, belediye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ekipler, yoğun kar yağışının etkisi altında kalan Akkuş ve Gölköy ilçelerinde araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Ulubey ve Kumru ilçesinde de hastaları almak için yola çıkan ve yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 112 Acil Servis ekipleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin yardımıyla hastaya ulaştı.

Ekiplerin, karla mücadele çalışmalarının süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA