Ordu’da kayak sporcusu yetiştirilecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında seçkin ve yetenekli kayak sporcusu yetiştirmek amacıyla ortak bir protokol imzalandı.

Ordu'da kayak sporunun aktif hale gelmesi ve özellikle de gençler arasında tanıtılmasını sağlamak için imzalanan protokolün turizme de katkı sunacağını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokolle Ordu'da kayak sporunu yaygın hale getireceğiz. Kayak merkezi ile ilgili çalışmalarımızda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak antrenör, malzeme ve ekipman desteği sağlayacağız. Kamu birimleri ile yerel yönetimlerimiz, belediyecilerimiz iş birliklerini sürdürerek şehrimizi hep beraber geleceğe taşıyacağız" dedi.

"Kış turizmine katkı sağlayacak"

Yaygın Kayak Seçkin Sporcu Projesi ile turizme katkı sağlayacaklarını ifade eden Başkan Tekintaş, "Bölgemizin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Çambaşı Kayak Merkezi'nin aktif olarak kullanılmasını sağlayarak Ordu'nun kış turizmini hareketlendirmeyi amaçlıyoruz. Kayak merkezinde bulunan tesislerin de tanıtımını yaparak şehrimizi hem yurt içinde hem de yurt dışında kayak turizmi ile adından söz ettiren bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu.

"Ordu'yu temsil edecek elit sporcular yetiştireceğiz"

Proje kapsamında yetenekleri keşfedip başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Engin Tekintaş, "Proje ile gençlerimizi kayak sporu ile tanıştırarak ilimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası kayak yarışmalarında temsil edecek elit sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA