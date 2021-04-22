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  3. Ordu'da kedi ile köpeğin samimi dostluğu görenleri şaşırtıyor

Ordu'da kedi ile köpeğin samimi dostluğu görenleri şaşırtıyor

Ordu'da Adem Arslan isimli vatandaşın besleği kedi ve köpeğin dostluğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Ordu'da kedi ile köpeğin samimi dostluğu görenleri şaşırtıyor

Yapıları gereği birbirleri ile anlaşamayan kedi ve köpekler, Ordu'da tabuları yıkıyor. Altınordu ilçesinde Adem Arslan isimli vatandaşın besleği kedi ile köpeğin birbirleriyle uzun zamandır olan dostlukları şaşırtıyor. Çoğu zaman köpeğin üzerinde yatıp uyuyan kedinin bu hareketi, görenleri tebessüm ettiriyor. Özellikle güneşli havalarda dışarıda uyuyan kedi ve ile köpek, arkadaşlıklarıyla örnek oluyor.

Görenlerin, bu duruma şaşırdıklarını ifade eden Adem Arslan, kedinin çoğu zaman bu şekilde uyuduğunu ifade ederek, "Kavga etmiyorlar ve çoğu zaman bu şekilde uyuyorlar. Görenler şaşırıyor, fotoğraflarını çekenler oluyor" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Ordu'da kedi ile köpeğin samimi dostluğu görenleri şaşırtıyor

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